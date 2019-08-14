مقتل 10 «دواعش» وتثبيت كاميرات مراقبة على الحدود مع سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس بغداد: «الخليج»، وكالات

قتل 10 إرهابيين، وألقي القبض على 5 آخرين، أمس الثلاثاء، في هجوم لقوات عراقية بعد عملية إنزال بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، في صحراء الأنبار، غربي البلاد، فيما بدأت قوات حرس الحدود بتثبيت كاميرات لمراقبة تحركات المسلحين على الحدود مع سوريا، في وقت وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب تفجير مخازن الأسلحة في بغداد.

وقال مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب إنه «وفق معلومات استخبارية دقيقة، واستمراراً لتعقب فلول عصابات «داعش» الإرهابي، نفذت الوحدة التكتيكية الأولى، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عمليات إنزال في صحراء الأنبار». وجرت عمليات الإنزال في مناطق الرطبة ووادي حوران، و«أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين، من بينهم اثنان يرتديان أحزمة ناسفة، وإلقاء القبض على 5 آخرين». كما أثمرت العملية العسكرية أيضاً عن «تدمير عدة مضافات لعصابات «داعش» الإرهابي بضربات جوية متعددة»، حسب المصدر.

من جانب آخر، أوضحت مصادر في قوات حرس حدود الأنبار، أن هذه القوات «باشرت بتثبيت ثلاثة أبراج للمراقبة والرصد، وعدد من الكاميرات الحرارية الحديثة والمتطورة لمتابعة أي تحرك إرهابي مشبوه على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، غربي الأنبار». وأضافت أن «قوات حرس الحدود تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية أمن الحدود مع سوريا من قضاء القائم إلى ناحية الوليد، وصولاً إلى عمق الحدود الإدارية بين الأنبار والموصل». وذكرت أن«القوات العراقية منتشرة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، وقامت بتثبيت عدد من المخافر الحدودية وأبراج المراقبة، ونشرت دوريات ومفارز لمتابعة ومراقبة أمن الحدود على مدار الساعة، ومعالجة أي خرق إرهابي محتمل، ومنع عمليات تسلل العناصر الإرهابية».

تصفح بالصور..هذا ما يحصل في سوريا

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وفي صلاح الدين، ذكر إعلام ميليشيات الحشد الشعبي، أن «استخبارات قاطع عمليات سامراء زودت طيران الجيش بمعلومات عن تحركات «داعش» في منطقة حاوي شرق سامراء، ما استدعى توجيه ضربة لمركبة نوع (بيك أب) كانت تقلهم، وأسفرت الضربة عن مقتل ثمانية عناصر منهم».

من جهة أخرى، تفقد عبدالمهدي موقع انفجار مخازن الأسلحة والعتاد في معسكر الصقر، برفقة وزير الداخلية، واطلع على واقع الحادث والإجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت مساء الاثنين، في مخازن الأعتدة، واستمع الى التقارير الأولية من مختلف الأطراف، كما اطلع على تقرير بعدد الإصابات التي تعرّض لها المواطنون، والاطمئنان على سلامة أوضاعهم». ووجه عبدالمهدي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، كما أصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكل المعسكرات، ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد مسلحين اثنين من حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن الوزارة القول، في بيان، إن مقاتلات حربية شنت غارات على مواقع الحزب الكردستاني في منطقة متينا شمالي العراق، ما أسفر عن تحييد اثنين من عناصر الحزب.