دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ظهور صور جديدة لهاتف Moto One Zoom ظهر على التقنية بلا حدود.

منذ فترة، ظهرت صور لهاتف ذكي من موتورولا يضم إعداد كاميرا رباعي في إطار مستطيل، وكان يُقال انه يطلق عليه اسم Moto One Pro، ولكن ظهر تسريب جديد يشير إلى أن الهاتف سيسمي Moto One Zoom.

وحسبما ورد، فإن إعداد الكاميرا الرباعي سوف يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعلى عكس هاتفي Moto One Vision و Moto One Action، سيأتي Moto One Zoom بنتوء من الجهة الأمامية.

ومن الجهة الأمامية، سيضم الهاتف شاشة من نوع OLED بنسبة أبعاد 19.5:9 والتي من المتوقع أن تضم مستشعر لبصمة الأصبع تحتها.

Advertisements

كما تكشف الصور أيضًا عن وجود زر الطاقة وأزرار التحكم بالصوت من الجهة اليمني، في حين يظهر مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم ومنفذ USB-C من الجزء السفلي.

من المفترض أن يتم إطلاق الهاتف في مؤتمر IFA 2019 خلال أول أسبوع من شهر سبتمبر، ومن المرجح أن يبلغ سعره 429 يورو.

المصدر

هذا الموضوع ظهور صور جديدة لهاتف Moto One Zoom ظهر على التقنية بلا حدود.