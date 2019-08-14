شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إسرائيلى يدعو لتمكين اليهود من دخول المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، جلعاد إردان، إلى تغيير الوضع القائم فى مدينة القدس، ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية فى الحرم القدسى للمسجد الأقصى.

و حسب ما نقلته وكالة "سبوتنك الروسية"، عن إردان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أعتقد أن هناك ظلما لليهود فى الوضع القائم السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود فى المستقبل أيضا من الصلاة فى جبل الهيكل".

وأضاف، أنه "يجب اتخاذ خطوات للوصول إلى وضع يمكن اليهود من الصلاة فيه أيضا، لكن يجب تحقيق ذلك من خلال اتفاقات سياسية وليس بالقوة".

وينص الوضع القائم فى القدس، على أن إدارة الأوقاف الإسلامية فى القدس هى المسئولة عن إدارة المسجد الأقصى، وهى تحدد من يدخل ومن لا يدخل المسجد، وبأى طريقة يدخلون.

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من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، تصريحات وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى.

وعبر الناطق الرسمى باسم الوزارة سفيان القضاة، عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة أى محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخى والقانونى والتبعات الخطيرة لذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وأوضح القضاة، أن إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، عليها الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم.

كما ذكر الناطق الرسمى، أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلى.