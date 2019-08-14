شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار رعدية على مكة والمشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق "جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية.