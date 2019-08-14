شكرا لقرائتكم خبر عن خليجية تتهم زوجها بتحطيم هاتفها.. والأخير: حطمته للحفاظ على كرامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظرت محكمة الجنح فى الفجيرة، قضية رجل متهم بتحطيم الهاتف الذكى الخاص بزوجته، ما تسبب فى عدم استطاعتها استخدامه بعد ذلك، واعترف المتهم أمام الهيئة القضائية، بأنه كان فى لحظة غضب وحطم هاتف زوجته، متابعاً أن لديه فواتير تثبت أنه هو من اشترى الهاتف لها فى مناسبة خاصة، وأن الهاتف تعود ملكيته له، ولا يحق للمجنى عليها أن ترفع قضية عليه.

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ووفقا لما نشره موقع "الامارات اليوم"، فإن المتهم عرض أوراقاً تثبت شراءه الهاتف من إحدى شركات الاتصالات المعروفة فى الدولة بنظام الأقساط، وأنه لا يزال يدفع ثمنه بشكل شهرى، على الرغم من تحطيمه، مضيفاً "زوجتى لا تزال على ذمتى، ولا أجد أن هناك مبرراً لرفعها قضية لأمر تافه، فأنا لم أضربها أو اعتدِ عليها، إنما تمالكت أعصابى عند الغضب، وحفظت كرامتها، ما جعلنى أحطم الهاتف، فهل هذا جزائى؟".

وأجّلت الهيئة القضائية الحكم فى القضية، لمنح الزوجين فرصة للصلح والتنازل عن القضية.