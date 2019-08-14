شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يبحث مع نظيره الفلسطينى التعاون الثنائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجيّة العراقى محمد علي الحكيم اتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكي، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة.

وأكّد الوزير الحكيم دعم العراق، ومساندته للقضيّة الفلسطينيّة، ونضال شعب فلسطين لنيل حُقوقه الوطنيّة المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أعرب الوزير عن رفض العراق لأيّ قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة إلى حساب الكيان الإسرائيليّ، ويدعو للتمسُّك بقرارات الشرعيّة الدوليّة، وأهمّية المسار السياسيّ الأمميّ؛ لأنه يحظى بقبول، وتأييد عالميّ.

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مشدداً على أهمّية تقديم الدعم اللازم للجُهُود، والمساعي الفلسطينيّة وُصُولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية، والاستقلال.