شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عسكرى سعودى يرفض أموال من "حاجة" ووزير الداخلية يفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير داخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اتصالا هاتفيا بالطالب العسكرى ماجد بن نادر العبد العزيز، الذى رفض مبلغا ماليا قدمته له حاجة عن طيب خاطر من جنسية عربية.

و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، قدم الوزير شكره وتقديره للطالب على إخلاصه وتفانيه فى عمله، كما قدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودى بالإضافة إلى سيارة.

كما وجه بتعيينه بعد تخرجه فى المدينة التى يرغب بها، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته فى الحج، ودورته التدريبية.

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وكان الطالب العسكرى، ماجد بن نادر العبد العزيز، رفض مبلغا ماليا، قدمته له حاجة خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر فى محطة منى 1، عندما كان يوجه الحجاج، قائلا لها "هذا واجبى يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أى مبلغ من أى حاج".

ورغم إصرار الحاجة، إلا أن العسكرى ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.