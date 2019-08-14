شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يكرم المتميزين خلال موسم الحج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدنى فى المملكة العربية السعودية، فى احتفال جائزة المديرية العامة للدفاع المدنى للتميز خلال موسم الحج بالعام الجارى، وخلال الاحتفالية حرص الفريق العمرو على تكريم المتميزين بعد الجهود المبذولة من قبل قوات الدفاع المدنى لخدمة ضيوف الرحمن.





Advertisements وكان الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودى رئيس لجنة الحج العليا، قد عقد اجتماعا بالأمس مع قيادات الدفاع المدنى المشاركين فى مهام حج هذا العام، وذلك فى مقر الدفاع المدنى بمشعر منى، مشيدا بالجهود التى بذلتها المديرية العامة للدفاع المدنى بمشاركة القطاعات الأمنية والخدمية فى موسم حج هذا العام.

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