شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لأول مرة فريق نسائى سعودى يشارك فى إدارة "تفويج الحجاج لرمى الجمرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نساء من المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية، ميدانيا فى إدارة تفويج الحجاج لرمى الجمرات، من خلال فريق نسائى استحدث هذا العام، فى بادرة هى الأولى من نوعها.

و وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم" عن عضو مجلس الإدارة، المشرف على التفويج، فى تصريحات، أمس الثلاثاء، إلى أن المبادرة تعتبر الأولى على مستوى المؤسسة، مؤكدا أنه سيتم تعميمها فى حال نجاحها.

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من جهتهن، عبرت المعاونات المطوفات عن سعادتهن بمشاركتهن بالمبادرة الجديدة بالمؤسسة، كما أبدى عدد من رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية تفاعلهم مع هذه الخطوة، مرحبين بمشاركة أخواتهن فى العمل بالقطاع، واعدين بدعمهن.

ورحب رئيس مجلس الإدارة المطوف، المهندس عباس قطان، بالخطوة واعتبرها امتدادا للمراحل التى تمت لمشاركة مطوفات المؤسسة منذ سنوات، متزامنة مع رؤية المملكة 2030.