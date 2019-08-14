النيابة_العامة تباشر التحقيق في قضية “الخطيب المسيء للمرأة العاملة”

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن المحققين في وحدة الإخلال بالنظام العام باشروا التحقيق في قضية خطيب صلاة العيد بجدة، الذي أساء للمرأة العاملة في المملكة.

وأوضح المصدر -بحسب أخبار 24- أن المحققين وقفوا على ما انطوت عليه السلوكيات المقترفة من الخطيب، والمفضية إلى المساءلة الجزائية، وحددوا الأوصاف الجرمية المرتكبة في القضية الموجبة للمسؤولية الجزائية.