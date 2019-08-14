السودان: وفاة سبعة أشخاص في فيضانات اجتاحت ولاية الجزيرة

الخليج - واس توفي سبعة أشخاص وأصيب اثنان آخران جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت ولاية الجزيرة جنوبي السودان، وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم أن سبعة مواطنين سودانيين توفوا, وأصيب اثنان آخران في مناطق متفرقة بولاية الجزيرة, بينما تأثرت حوالي عشر قرى بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى انهيارعدد من المنازل.

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