بالصور.. ضبط يمنيين في عرض البحر بجازان وبحوزتهما «نصف طن حشيش»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة لحرس الحدود من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر في منطقة جازان. جاء ذلك بالحساب الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود على موقع “تويتر”، حيث أوضحت أنها ألقت القبض على مهربَيْن، وهما شخصان من الجنسية اليمنية. Advertisements

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