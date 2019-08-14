"أبل" تتراجع و"أوبو" الصينية تصعد في مبيعات الهواتف الذكية

تراجعت مجموعة أبل في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة وخسرت المركز الثالث لصالح شركة "أوبو" الصينية الأقل شهرة منها على ما أظهرت أرقام المبيعات في الربع الثاني التي جمعتها مؤسسة لأبحاث السوق.
وحل هاتف "آي فون" الشهير في المرتبة الرابعة في المبيعات العالمية مع 35.3 مليون جهاز في مقابل 36.2 مليوناً للصيني "أوبو" على ما أفادت شركة "آي اتش ماركت".
وتوقفت "آبل" عن نشر بيانات مفصلة عن مبيعاته جهاز "آي فون".
وحافظت "سامسونغ" التي كشفت الأربعاء عن جهاز عالي النوعية "غالاكسي نوت 10"، على المرتبة الأولى بأشواط مع 23 % من السوق ببيعها 75.1 مليون جهاز متقدمة على "هواوي" مع حصة 18% إثر بيعها 58.7 مليون هاتف ذكي.
وتريد أبل أن تثبت أنها قادرة على تسجيل النتائج الجيدة بعيداً عن منتجها الرئيسي آي فون بفضل أجهزة وخدمات تساعدها على تعويض تراجعها في سوق الهواتف الذكية.
في المقابل قالت شركة "كاونتربوينت انترناشونال" إن شركة "هواوي" ستتأثر في المستقبل سلبياً بوضعها على القائمة السوداء من قبل واشنطن مع أن مبيعاتها استمرت بالارتفاع في الربع الثاني.
وفي المجموع حققت الشركات الصينية (هواوي واوبو وفيفو وريلم وشاومي) حصة قياسية بلغت 42% من السوق في الربع الثاني بحسب "كاونتربوينت".
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