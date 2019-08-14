إسرائيل تطرد عاملة فلبينية وابنها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

طردت السلطات الإسرائيلية، عاملة فلبينية مع ابنها البالغ من العمر 13 عاما والذي ولد ونشأ في إسرائيل كما أعلنت منظمة غير حكومية مدافعة عن قضايا الأطفال المهددين بالطرد من جانب إسرائيل، وأكدت سلطة الهجرة في إسرائيل عملية الطرد هذه.

وكانت روز ماري بيريز، أوقفت الأسبوع الماضي، مع ابنها روهان بسبب انتهاء صلاحية تأشيرة العمل التي بحوزتها رغم مظاهرات الدعم لها من قبل العاملين الاجانب وأولادهم. هناك حوالى 600 عائلة تتحدر من الفيليبين بينهم العديد من الاطفال الذين ولدوا في إسرائيل مهددة بالطرد بحسب منظمة "يونايتد تشيلدرن أوف إسرائيل" غير الحكومية.

واقتيدت الوالدة وابنها مساء أمس الأول الأحد، إلى مطار بن جوريون لكن تم "إخراجهما من الطائرة" في اللحظة الأخيرة ما أعطاهما بصيص أمل بتسوية وضعهما في إسرائيل، لكن مساء أمس الإثنين تم وضع روز ماري وابنها الذي لم يعرف أبدا بلد والدته، على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية متجهة إلى بانكوك التي سيتوجهان منها إلى مانيلا.

Advertisements

وقالت سلطة الهجرة في إسرائيل، في بيان، إن "روز ماري كانت في اسرائيل منذ سنوات عديدة بينها 12 سنة إقامة بشكل غير شرعي".

وقالت بيث فرانكو، المسؤولة في المنظمة، التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها والمدافعة عن حقوق أولاد العمال الأجانب، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، "أصبحنا نخاف جدا على أولادنا بعدما شاهدنا ما حصل مع روهان".

جدير بالذكر، أن هناك حوالي 28 ألف عامل يتحدرون من الفيليبين في إسرائيل بينهم العديد من عاملات المنازل. لكن تأشيرة العمل التي يحصلون عليها مشترطة بعدم قيامهم بتأسيس عائلة في البلاد إلا في ظروف استثنائية.