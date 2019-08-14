شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتى: لا عبور لطائرات إسرائيلية من أجوائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول عبور طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية قادمة من تايلاند من الأجواء الكويتية.

وقال مصدر مطلع بالطيران المدنى الكويتى - فى تصريح صحفى - إن الصور التى يجرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعى "غير صحيحة"، موضحا أن مسار الرحلات للطيران الإسرائيلى ينطلق من مطارات دولة الاحتلال عبر البحر الأحمر، وصولا إلى أقصى جنوبه، ومن ثم الالتفاف باتجاه الهند والدول الآسيوية مثل تايلاند وغيرها.

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وأكد أن أبراج المراقبة الكويتية تعمل على مدار الساعة فى تتبع الرحلات القادمة إلى الكويت والمغادرة منها، والتى تمر عبر أجوائها، حيث يجرى تسجيل المرور فوق الأجواء مسبقا من خلال طلبات تقدمها شركات الطيران فى مكان الإقلاع، وبالتالى لا يمكن أن يجرى قبول الطلب سواء من مطار دولة الاحتلال أو أى مطار آخر نظرا لأن البرقية التى ترسل تحمل اسم شركة الطيران ونوع الرحلة وغيرهما من التفاصيل الأخرى.

وأشار إلى أن نظام التتبع، يظهر قيام الطيران الإسرائيلى بالمرور فى رحلاته إلى جنوب آسيا، بعدة دول أفريقية جنوب البحر الأحمر، وهى أرتيريا، وجيبوتي، والصومال، ويحلق كذلك فوق منطقة ميانمار دخولاً إلى تايلاند.