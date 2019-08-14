شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى السعودية والكويت 44 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقس حار على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن الطقس فى البحرين، اليوم الأربعاء، سيكون معتدل نسبيا، وتصل العظمى إلى38 درجة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة " تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر والعظمى تصل 44 درجة.

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الإمارات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد فى الإمارات أن الطقس سيكون رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائما جزئياً أحياناً ومغبرا على بعض المناطق خاصةً شمالاً وشرقاً ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، وتصل 40 درجة.



الإمارات

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الكويتية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، فى الكويت، سيكون حار رطب وتصل العظمى إلى 44 درجة.



