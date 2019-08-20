اللواء جواس يدحض شائعات الإصلاح ويبعث برسالة هامة إلى الجنوبيين .. شاهد

بعث قائد معسكر العند، اللواء ركن، ثابت مثنى جواس، برسالة هامة إلى الجنوبيين من مكة المكرمة حيث يؤدي مناسك الحج هذا العام .
وأكد اللواء جواس في تصريحه المسجل، وقوفه إلى جانب أبناء شعب الجنوب وإلى جانب تحركات المجلس الإنتقالي الجنوبي، نافياً إمتلاكه أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أو تويتر .
وقال أنه لا صلة له بتلك الحسابات التي تهاجم شعب الجنوب وإنتصارات الجنوبيين .
وأضاف أنه يتمنى لأبناء الجنوب النصر وعودة الأمن والإستقرار الى كافة مناطقه .. مجدداً التأكيد على أن هدفنا الأساسي هو قتال الحوثة الذين يتبعون إيران حتى يعود الجنوب دولة مستقلة ذات سيادة .
ويعد تصريح جواس دحض لشائعات حزب الاخوان وإعلامهم بضربة قاضية.
">August 13, 2019
تصريح رسمي من اللواء ثابت مثنى جواس بانه جنوبي اصيل ومع شعبه الجنوبي وكرر عزم امتلاكه اي حساب في وسائل التواصل الاجتماعي سوى تويتر او فيسبوك.#الجنوب لكل ابناءه الذي يؤمنون بحق شعبة باستعادة دولته الجنوبية.— ابن الذيب الخليفي #الجنوب (@fahadalkhlefi)
جواس يدحض شائعات حزب الاخوان وإعلامهم بضربة قاضية.
مرحبا بجميع الجنوبيين pic.twitter.com/1zijbIpBWi
تصريح رسمي من اللواء ثابت مثنى جواس بانه جنوبي اصيل ومع شعبه الجنوبي وكرر عزم امتلاكه اي حساب في وسائل التواصل الاجتماعي سوى تويتر او فيسبوك.#الجنوب لكل ابناءه الذي يؤمنون بحق شعبة باستعادة دولته الجنوبية.— ابن الذيب الخليفي #الجنوب (@fahadalkhlefi) August 13, 2019
جواس يدحض شائعات حزب الاخوان وإعلامهم بضربة قاضية.
مرحبا بجميع الجنوبيين pic.twitter.com/1zijbIpBWi