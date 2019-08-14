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الأمم المتحدة تحقق بتفجير في مدينة بنغازي أدى لمقتل عدد من موظفيها

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان له: "ليس لدينا معلومات تشير إلى أن أحدا ما تبنى الانفجار".

وأضاف قائلا: "سنحاول إثبات الحقائق المحيطة بالحادث بما في ذلك من خلال تحقيق داخلي".

ووقع تفجير بسيارة مفخخة أمام مركز تجاري للمواد الغذائية بحي الهواري ببنغازي، أمس السبت، بالتزامن مع مرور سيارة تابعة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مما أدى لمقتل 3 من موظفي البعثة، وجرح آخرين.

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