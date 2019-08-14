طبيب أردني أنهكه السرطان يعالج مصابين بذات المرض

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تحدث مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، عن زميل له أصيب بمرض السرطان، كان يعالج مرضى أصابهم ذات المرض، وروى كذلك كيف أن الأطباء بشر يمرضون ويتألمون وليسوا أناسًا خارقين. وكتب الدكتور منصور قصة الطبيب دون أن يذكر اسمه عبر صفحته على فيسبوك، وقال "اذكر قبل سنوات ان زميلاً لي كان مصابا بالسرطان وكان قد تلقى في ذلك اليوم اخباراً سيئة بخصوص تطور المرض عنده". وأضاف " بينما كنّا نتحدث في الاحتمالات المستقبلية وكيفية التعامل معها لم يهدأ هاتفه ولم يتوقف عن الرنين وكان معظم المتصلين من مرضاه واذكر ان احدهم والذي قام بالرد عليه بعد ان أعاد الاتصال عدة مرات خلال دقائق لم يتوانى عن لومه بقسوة". وتابع في نفس السياق، " اذكر اننا كنّا بصدد اجراء تداخل تشخيصي لأحد المرضى وكان هذا يصيح بطبيبه " انك لا تعرف معنى الألم " وكان هذا الزميل قد خضع لعملية كبرى قبل أسابيع" . وأوضح الدكتور منصور "ينتظر البعض من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي ان يكونوا أناساً خارقين لا يتألمون ولا يمرضون ولا يتعرضون للمشاكل شأن سائر البشر وكأن هذه الصحة البادية والمظهر الخارجي لا يمكن ان تخفي آلاماً ومشاكل يحاولون ان يداروها". اقرأ أيضاً : 7 آلاف مركب كيميائي مسرطن في التبغ والشيشة والسجائر الإلكترونية وأشار إلى أن "الأطباء بشر يمرضون ويتألمون ولديهم من المشاكل الصحية والأسرية والمادية كما لدى مرضاهم فلا تظلموهم بالطلب منهم ان يكونوا " سوبرهيومانز ". وفي الأردن، آلاف من مرضى السرطان يزداد عددهم سنويًا، فيما يتلقى معظمهم العلاج داخل مركز الحسين للسرطان، المعروف بسمعته على مستوى الشرق الأوسط.

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