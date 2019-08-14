الأميرة بسمة بنت طلال تُرزق بحفيدة أسموها هيا - صورة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة رزقت صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة بنت طلال بحفيدة لابنها سعد وزوجته زينه . وكتب سموها، الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد اكتملت فرحتنا خلال عيد الأضحى المبارك والحمد لله على نعمه رب العالمين، حيث رزقنا الله حفيدة لابني سعد وزوجته زينا وأختا لابنتهم بسـمـة، أسموها هـيـا.. ندعو إلى الله العلي القدير أن يحفظ هـيـا وأسرتها الحبيبة وأن يديم عليهم عطفه ورضاه ويجعلها قرة عين لوالديها العزيزين".

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