شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 36 حوثيا بينهم قيادات فى معارك مع الجيش اليمنى بجبهة نهم شرق صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الجيش اليمنى مقتل 36 عنصرا من ميليشيات الحوثية، بينهم 10 قيادات ميدانية وإصابة 69 آخرين خلال يومين من المعارك فى جبهة نهم شرق صنعاء.

وقال المركز الإعلامى لمقاومة صنعاء - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء إن قوات الجيش نفذت عدة هجمات ارتدادية سقطت على إثرها عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين بينهم 10 من القيادات الميدانية.

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وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلا، والجرحى أكثر من 69 فى هذه الجبهة خلال معارك اليومين الماضيين.



من جانبها، كشفت مصادر عسكرية وميدانية أن من بين القتلى الذين سقطوا فى هذه العمليات قيادات ميدانية من مديرية أرحب، حيث مركز إحدى قبائل طوق صنعاء.



وأوضحت أنه من بين القادة الحوثيين القتلى يحيى مقبل حسين المكروب المشرف المالى للحوثيين فى المديرية، وصادق محمد صالح جحام مشرف قرية القصبة فى شعب أرحب، وعبدالله محمد محمد الحياسى قيادى ميداني، والحكم عبدالله أحمد العومرى مسئول قرية عومره، والقادة الميدانيين علوى على علوى الجنيد، وعبدالله محمد قاسم البريهي، ومحمد داحش حسين على القصير، ومحمد هادى أحمد المهرس، صالح محمد صالح أبو مريم، مأمون أحمد محسن أبو جعيل.