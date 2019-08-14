شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات فى اشتباكات بين قوات الجيش السورى ومسلحين شمال غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) بأن 59 شخصا على الأقل قتلوا فى اشتباكات بين قوات الجيش والفصائل المتشددة فى شمال غرب سوريا.

وذكر المرصد - طبقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية الليلة - أن معارك عنيفة اندلعت اليوم فى ريف إدلب الجنوبى تسببت بمقتل 20 عنصرا من الفصائل المقاتلة، غالبيتهم من مسلحى هيئة تحرير الشام، التابع لتنظيم القاعدة، بينما قتل 23 عنصرا من قوات الجيش.



كما تسببت معارك بين الطرفين فى منطقة فى جبل الأكراد فى ريف اللاذقية الشمالى المجاور لإدلب فى مقتل عشرة مقاتلين من الفصائل المتشددة، مقابل ستة عناصر من قوات الجيش.

وتتزامن المعارك مع غارات وقصف كثيف يطال أرياف إدلب الجنوبى واللاذقية الشمالى وحماة الشمالي.