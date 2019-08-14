شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق استمر 20 عاما.. إعادة فتح شارع تل الرميدة فى الخليل بفلسطين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أمس الثلاثاء التوصل لاتفاق بفتح شارع تل الرميدة بمدينة الخليل باتجاه منطقة وادى الهرية ودوار الكرنتينا، بعد إغلاق استمر 20 عاما من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أبو سنينة - فى بيان صحفى - أن إعادة فتحه سيتم الخميس المقبل، وذلك بفعل الجهود الحثيثة التى بذلتها بلدية ومحافظة الخليل، والارتباط المدنى والعسكري.

وشدد على ضرورة فتح كافة الشوارع المغلقة فى قلب الخليل، مشيرا إلى أن استمرار إغلاقها يتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مثمنا صمود الفلسطينيين فى تلك المناطق.

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