التكتل النسوي الجنوبي بألمانيا يدعو المنظمات الدولية لدعم الانتقالي

دعا التكتل النسوي الجنوبي في المانيا المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني لدعم المجلس الإنتقالي الجنوبي .

وأكد التكتل في بيان حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن، على جميع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الشأن الإنساني والمجتمعي إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي ومساندتهما ضد التطرف الذي تقوده قوى الإرهاب الإخوانية.

وشدد التكتل على ضرورة أن تقوم تلك المنظمات بدور مساند لحفظ الأمن والسكينة في العاصمة عدن.

وأكد التكتل أن ما حدث من قتل المشيعيين لجثامين شهداء الجلاء من قبل بعض المحسوبين على حزب الإصلاح يعد عملاً إرهابياً مروعاً.

وجدد التكتل دعوته لجميع المنظمات المحلية والخارجية والنسوية للضغط على كل الأطراف لعدم إعادة هذه المعسكرات بيد القوات الحزبية الإرهابية ومساندة القوات الجنوبية.

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