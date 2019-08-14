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العاهل المغربى يصدر أمرا بإيقاف جميع الاحتفالات الرسمية الخاصة بعيد ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن العاهل المغربى الملك محمد السادس أصدر أمرا بإيقاف الاحتفالات الرسمية بالقصر الملكى الخاصة بعيد ميلاده ابتداء من هذه السنة، والذى جرت العادة إقامته يوم 21 أغسطس من كل سنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وأشارت صحيفة  "هسبريس" المغربية أن الملك يعتبر ذلك من مظاهر البذخ والإسراف التي كانت ترافق احتفالات ذكرى عيد العرش، لذلك أمر الملك محمد السادس بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده.

وأفادت بأن العاهل المغربي شرع منذ نحو ثلاث سنوات، في التقليل من مظاهر احتفالات "عيد الشباب"، بحذف فقرة التوشيحات التي دأب فيها على توشيح شخصيات تنتمي إلى مجالات مختلفة بأوسمة متنوعة، قبل أن تصل المؤسسة الملكية إلى مرحلة الإعلان النهائي عن إلغاء الاحتفالات الرسمية لـ "عيد الشباب".

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