شكرا لقرائتكم الملك سلمان التقى دريان في قصر منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 02:47

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر منى بمكة المكرمة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه لكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.



وشكر دريان بخالص لخادم الحرمين الشريفين ولحكومته "الرشيدة على ما بذلته من جهود كبيرة في إنجاح موسم الحج لهذا العام من إجراءات وتدابير وتسهيلات عظيمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء مناسك الحج بكل سهولة وسلامة، وأمان وطمأنينة".

من جهة أخرى، اكد دريان "ان لبنان يشهد انفراجا سياسيا واقتصاديا بعد انعقاد الحكومة التي يعول عليها الكثير في تحقيق الإصلاحات التي بدأتها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن"، مشددا على "ضرورة مؤازرتها في عملها والتفاف اللبنانيين حول مؤسساتهم لتعزيزها في إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية ومكافحة الفساد وتفعيل عملها والنهوض بها من اجل ان يعود لبنان الى سابق عهده ملتقى البلاد العربية".