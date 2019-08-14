شكرا لقرائتكم العثور على جثة اللبناني فشيخ في كوناكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 03:32

اكد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام " ان السلطات الغينية ابلغته رسميا انه تم تم التأكد ان الجثة التي عثر عليها على ضفة النهر في كوناكري تعود للشاب اللبناني حسن فشيخ"، مشيرا الى "انه يتم التنسيق حاليا مع القنصل الفخري في كوناكري جورج مزهر لاجراء الترتيبات اللازمة ونقل الجثة الى لبنان في خلال 48 ساعة المقبلة".



وكان الشاب فشيخ فقد قبل يومين حين جرفته مياه نهر كوناكري في غينيا، أثناء قيامه بإنقاذ رجل وامرأة كادا يغرقا في مياه النهر، فنجح في إنقاذهما لكن تيار المياه الجارفة أغرقه.

واكداللواء خير انه وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يواصل اتصالاته مع السلطات في غينيا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة جثة الشاب فشيخ إلى لبنان في أقرب وقت ممكن ،شاكرا السلطات في غينيا جهوده وتجاوبها للعثور على الجثة".

يذكر أن فشيخ من الضنية في منطقة الشمال اللبناني.