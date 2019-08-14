شكرا لقرائتكم خبر عن 382 ألف حاج عربى أدوا فريضة الحج هذا العام ومصر تتصدر المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية صادرة عن مؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية عن أداء 382091 حاجاً عربياً لمناسك حج هذا العام1440 هـ ، وفق الإحصائية السنوية التى تصدرها المؤسسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وتصدرت مصر أعداد الحجاج بـ85663 حاجاً، وجاءت العراق فى المرتبة الثانية بـ 57975 حاجاً بزيادة تصل لقرابة 20 ألف عن العام الماضي، فيما جاءت حجاج الجزائر ثالثة بـ 36478 حاجاً.



وجاءت المغرب رابعاً بـ 32696 حاجاً، والسودان خامساً بـ 32076 حاجاً، واليمن سادساً بـ 23736، وسوريا سابعاً بـ 22529 حاجاً لتأتى بكامل حصتها هذا العام .

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وشهد هذا الموسم قدوم 14277 حاجاً من الأردن ، و12361 حاجاً من عمان، فيما جاءت تونس فى المرتبة العاشرة بـ 11863 حاجاً، والصومال بـ 11286 حاجاً، ولبيبا بـ10557 حاجاً، وفلسطين بـ 8974 حاجاً، والكويت فى المرتبة الرابعة عشر بـ 6698 حاجاً، ولبنان بـ 6643 حاجاً، وموريتانيا بـ 3413 حاجاً، وجيبوتى بـ 1496 حاجاً، وجزر القمر بـ 1242 حاجاً، وإريتريا فى الأخيرة بـ 495 حاجاً.



وأشارت إلى أن أعداد القادمين من المنفذ البرى وصل إلى 119450حاجاً، كانت دول مصر الأولى بـ 32181 حاجاً، وسورياً ثانياً بـ 15434حاجاً، ووصل عدد الحجاج القادمين من جدة إلى 104854 حاجاً كانت دولتى مصر والعراق الأكثر، حيث بلغ عدد حجاج مصر 24849 حاجاً، والعراق 15695حاجاً.



وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة 157787 حاجاً، كان حجاج العراق الأعلى بـ 35890 حاجاً، فيما حلت مصر ثانياً بـ 28651 حاجاً، والجزائر ثالثاً بـ 20681 حاجاً.

من جانبه أكد رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان إلى أن المؤسسة نجحت فى تقديم خدماتها لكل الواصلين هذا العام عبر قرابة 146 مكتب خدمة ميدانية موزعة على أربع قطاعات ، وذلك بمتابعة من النائب المطوف الأستاذ الدكتور محمد بيارى ، وأعضاء مجلس الإدارة المشرفين على القطاعات الأربعة وذلك ، وفق توجيهات الحكومة الرشيدة وبإشراف من معالى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن الذى وجه بتقديم أرقى وأجود الخدمات وتذليل كل العقبات ليؤدى الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان وذلك ضمن الخطط الموضوعة التى تهدف لراحة ضيوف الرحمن.