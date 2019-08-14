شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة العمليات بمطار البحرين بعد تسرب زيت من إحدى الطائرات القادمة للمملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت حركة العمليات فى مطار البحرين الدولى إلى طبيعتها بعد الإغلاق المؤقت لمدرج المطار بسبب تسرب زيت من إحدى الطائرات القادمة إلى المملكة.
وأعلنت شركة مطار البحرين الدولى - حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أنها قامت باتخاذ ما يلزم من خطوات لازمة وضرورية فى مثل هذه الحالات، لإزالة الرواسب الزيتية من المدرج من أجل هبوط ومغادرة أكثر سلامة للطائرات.
وكان المدرج قد أغلق لمدة ساعة تقريبا (عند الساعة ٤:٢٧ مساء) كإجراء وقائى حفاظا على سلامة المسافرين والمغادرين عبر مطار البحرين مما تسبب فى تحويل 6 رحلات منها إلى مطار الدمام، وواحدة إلى مطار دولة الكويت.
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