الأمن اليمني يحبط تفجيرات إرهابية في عدن ولحج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة من دون طيار «مسيّرة» مفخخة، صباح أمس، من محافظة صنعاء، وسقوطها في محافظة عمران على الأعيان المدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي بأن «الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت من صنعاء طائرة من دون طيار مفخخة في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء».

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية في تبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها، وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي، يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام، سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائها في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة الميليشيات، ونظام إيران.

وصرح بأن انتصارات الجيش الوطني اليمني مدعوماً من التحالف على أرض الواقع، أربكت قيادات الميليشيات الإرهابية، وتستخدم إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق الأوهام.

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وأشار المالكي إلى أن المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه الميليشيات الطائفية والعنصرية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، فالقتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وتخزين الأسلحة في الأحياء السكنية، وإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها العشوائي على المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتصفية القيادات، والتهميش الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني، أدت إلى امتناع المجتمع القبلي عن الحشد لجبهات قتالها الخاسرة.

‏وفتحت ميليشيات الحوثي، في وقت مبكر من فجر أمس، جبهة جديدة باتجاه منطقة يافع (التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن) انطلاقاً من محافظة البيضاء (وسط اليمن)، لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014. وأفادت مصادر ميدانية بأن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً واسعاً باتجاه منطقة السر في يافع. وأكدت المصادر أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة دارت، حيث تصدت قوات المقاومة والحزام الأمني لهذا الهجوم. وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي تهاجم أيضاً مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر، ومنطقة ريشان في شمال شرق يافع. وأكدت المصادر أنه تم الدفع بتعزيزات من المقاومة إلى الجبهة في يافع لمواجهة هجوم الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

وشنت قوات الجيش اليمني مسندة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي المتمردة، في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين أقصى شمالي البلاد.

(وكالات)