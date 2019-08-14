شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أوروبيين بينهم 3 جدد.. والألماني شايفر أبرز العائدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سيحمل المدرب المواطن عبد العزيز العنبري لواء المدربين المواطنين وحيداً في دوري الخليج العربي لموسم جديد، بعدما واصل التواجد «اليتيم» في لائحة المدربين الذين سيتولون الإشراف على قيادة فرق المسابقة في الموسم الجديد.

ولم يشفع حصول العنبري على درع دوري الموسم الماضي مع الشارقة، في فتح أبواب الأمل بالنسبة إلى المدربين المواطنين، بعدما واصلت الفرق رغبتها في توجيه بوصلتها نحو «الخواجات».

وسيكون العنبري المدرب المواطن الوحيد في قائمة من 14 مديراً فنياً، سيخوضون سباق التحدي في الموسم المقبل الذي ستكون صافرة بدايته في 22 الحالي مع مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي.

وسيحظى دورينا في الموسم المقبل، بتواجد مدربين عربيين هما المصري أيمن الرمادي الذي سيقود فريق عجمان للموسم الثالث على التوالي، بينما سيكون الجزائري مجيد بوقرة مدرباً لفريق الفجيرة، في أول تجربة تدريبية له في ملاعب الإمارات التي عرفها لاعباً وقائداً مع «الذئاب» من قبل لمدة موسمين.

مفارقة جديدة

ولعل من المفارقات الجديدة التي تسجل في دوري الخليج العربي، هي «ندرة» المدربين البرازيليين بعدما بات المدرب «المميز»، أو صاحب التجارب الناجحة واللامعة عملة نادرة، حيث سيقتصر التواجد على برازيليين هما كايو زاناردي، مدرب النصر، ومواطنه باولو كوميللي الذي سيتولى قيادة خورفكان العائد إلى عالم الأضواء بعد غياب عقد كامل من الزمن.

وسيشهد الموسم الجديد تواجد 14 مدرباً من 12 جنسية، منهم 3 عرب (مواطن وعربيان)، إلى جانب برازيليين وأرجنتيني، و8 مدربين أوروبيين، ليسجل مدربو «القارة العجوز» حضوراً لافتاً في السنوات الأخيرة خاصة مع تفوقهم الكبير في نيل لقب المسابقة في السنوات الأخيرة (الروماني كوزمين والكرواتيين زلاتكو وزوران والهولندي تين كات)، قبل أن يكسر العنبري هذا التفوق بالتتويج بالدرع مع الشارقة، ليكون أول مدرب مواطن ينال اللقب في عصر الاحتراف.

وسيتواجد في دوري الموسم الجديد، مدرب واحد من ألمانيا هو وينفرد شايفر العائد إلى ملاعبنا بعد تجربة غنية مع العين والأهلي من قبل، في الوقت الذي سيتحول اليوناني كريستوس من مدرب مساعد في حقبة الصربي يوفانوفيتش مع النصر، إلى مدير فني مع حتا العائد إلى المحترفين من جديد.

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وحافظ شباب الأهلي على تواجد المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على رأس الجهاز الفني بعدما أسهم في حصول الفرسان على لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

ثلاثة جدد

واختارت فرق العين والجزيرة والوحدة خوض تحديات الموسم المقبل، بمدير فني «جديد» في كرة الإمارات، حيث توجهت بوصلة العين إلى بلجيكا لتختار المدرب الكرواتي إيفان ليكو لقيادة «الزعيم» بدلاً من الإسباني غاريدو. أما الوحدة والجزيرة فقد واصلا الرهان على المدرسة الهولندية، حيث سيتولى يورجن ستريبل مهمة قيادة «فخر العاصمة» أملاً في الوصول بالفريق إلى منصات التتويج، خاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها النادي في ميركاتو الصيف.

واختار الوحدة المدرب الهولندي موريس شتاين لقيادة «أصحاب السعادة»، وإن كان الامتحان الأول للمدرب الجديد في المسابقة القارية، لم يحمل السعادة، بعدما ودع «العنابي» دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام النصر السعودي في لقاء الإياب 3-2 بعدما عاد من الرياض بالتعادل 1-1.

استقرار فني

وسيحظى الروماني ريجيكامب بفرصة جديدة وظهور ثالث على التوالي في ملاعب الإمارات، بعدما قاد الوحدة قبل أن يتولى قيادة الوصل في النصف الثاني من الموسم الماضي، ليواصل الرحلة مع أبناء زعبيل، بحثاً عن تحقيق النجاح واسترداد الهيبة التي فقدها الفريق «الأصفر» في الموسم الماضي.

وسيكون الصربي رازوفيتش على رأس الجهاز الفني لفريق الظفرة للموسم الثاني على التوالي، بعدما قاد «فارس الغربية» إلى بلوغ نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

أما اتحاد كلباء، فقد جدد ثقته بالمدرب الإيطالي فيفياني ليكون مدرباً «للنمور» عقب النجاح اللافت في البقاء مع الكبار في الموسم الماضي، الذي تولى فيه قيادة الفريق عقب انتهاء الجولة الأولى بدلاً من البرازيلي فييرا.