شكرا لقرائتكم خبر عن «البراحة» و «12 ثمانية» يحققان نسب مشاهدة مرتفعة إلكترونياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن تحقيق كل من برنامج «12 ثمانية»، وبرنامج «البراحة» نسب متابعة مرتفعة عبر حسابات قناة سما دبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشارت الأرقام إلى ظهور وسم (# 12_ثمانية) في 324 تغريدة ومنشوراً رقمياً خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 10 أغسطس، وحققت هذه التغريدات عدد تفاعلات تجاوز 10 آلاف، بعدد مشاهدات محتمل وصل إلى 66.17 مليون مشاهدة رقمية.

وحقق برنامج «البراحة» نسب متابعة مرتفعة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 6 أغسطس، وظهر وسم البرنامج (# البراحة) في 102 تغريدة ومنشور، وحققت هذه التغريدات عدد تفاعلات تجاوز 2200، بعدد مشاهدات محتمل وصل إلى أكثر من 20.10 مليون مشاهدة رقمية.

في برنامج «12 ثمانية» على قناة سما دبي، نجح كل من المذيعين غانم الشامسي وحنان البلوشي ومروان الشحي ونبيل أيوب وزينب العجمي وسارة البلوشي، في التطرق إلى العديد من المواضيع الشبابية المتنوعة إلى جانب إبداء الرأي وتناول وجهات النظر المختلفة، عبر مجموعة من التقارير المنوعة التي تعكس اهتمامات الشباب، من ناحية الأماكن التي يرتادونها وأهم المعالم والمطاعم والأماكن الترفيهية الجديدة في دبي والإمارات.وشهدت حلقات العيد، طابعاً احتفالياً خاصاً، تناسب خصوصية هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، وظهر في بداية أولى حلقات العيد كل من غانم الشامسي وزينب العجمي، يضعان اللمسات الأخيرة على الاستوديو الذي تزين بالورود وأطباق حلوى العيد.

أطل البرنامج التراثي الجديد «البراحة» على شاشة قناة سما دبي، وهو من تقديم ليلى المقبالي وجمعة بن ثالث، كسهرة يومية على مدار الأسبوع، تم من خلالها إلقاء الضوء على النواحي التراثية والشعبية لإنسان الإمارات سواء في مجال التراث البحري أو البري أو تراث أهالي المناطق الجبلية مع التركيز على العادات والتقاليد المتوارثة في فصل الصيف، إلى جانب العديد من الفقرات الثابتة مثل «تباشير» التي تختص بالثروات البيئية الزراعية في فصل القيظ كالنخيل والرطب والمانجو والليمون وغيرها، و«العادات والتقاليد النسائية» وشجرة التسامح وغيرها من الفقرات التي تم مناقشتها مع ضيوف الحلقات في استوديو البرنامج، وتنوعت مواضيع برنامج «البراحة» بين الحديث عن زراعة النخيل وأنواعه المتعددة، وتجارة اللؤلؤ، والأزياء الشعبية الإماراتية، في الوقت الذي توقفت إحدى حلقات البرنامج التراثي عن النجوم والحسابات الفلكية المتوارثة عن الأجداد.