واشنطن تبدأ إنشاء مركز العمليات الخاص بإدارة «المنطقة الآمنة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الثلاثاء، بدء إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة ما يسمى ب«المنطقة الآمنة» شمالي سوريا، في وقت ذكرت وسائل إعلام كردية، أنه جرى التوصل إلى «اتفاق مبدئي» بين واشنطن وأنقرة يبدد قلق الأخيرة، ويحمي «قوات سوريا الديمقراطية» من أي هجوم تركي محتمل، بحسب ما أورد موقع «روسيا اليوم».

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الوفد الأمريكي بدأ بناء المركز في ولاية أورفا بشمال شرقي تركيا، مشيرة إلى أن «أعمال إنشاء مركز العمليات المشترك تستمر من أجل بدء الأعمال من دون أي تأخير».

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس أنها «توصلت إلى اتفاق بشكل مبدئي مع تركيا على آلية أمنية على طول الحدود التركية، والتي تعتقد واشنطن أن من شأنها تبديد قلق تركيا، كما ستدفع قوات سوريا الديمقراطية إلى التركيز على حماية المنطقة من تنظيم (داعش) بدلاً من أن تنشغل باحتمال حدوث هجوم تركي، وفي الوقت نفسه ستساهم في حماية أمن شمال شرق سوريا»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «رووداو» الكردية. ورفض «البنتاجون» التعليق حول الأخبار التي تفيد بتوجه 90 جندياً أمريكياً إلى تركيا بهدف تطبيق الاتفاق الأولي الذي توصل إليه الطرفان، لكنه شدد على أن «الاتفاق المبدئي مع تركيا، سيدفع حلفاء واشنطن وشركاءها إلى التركيز على هدفهم، والذي يتلخص في القضاء على تنظيم (داعش) بشكل كامل». وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن «الاتفاق المبدئي يتضمن إنشاء مركز أمريكي - تركي مشترك في تركيا»، لافتة إلى أن «الولايات المتحدة تنظر بجدية إلى المخاوف الأمنية التركية المشروعة، كما أنها ملتزمة بالعمل مع تركيا كحليف في الناتو وشريك في التحالف الدولي ضد (داعش)». وكان الجانبان الأمريكي والتركي توصلا إلى اتفاق بعد مفاوضات عسيرة حول ما يسمى ب«المنطقة الآمنة»، حيث إن واشنطن تقدر عمق المنطقة ما بين 5 إلى 14 كيلومتراً، بينما تصر تركيا على أن تتراوح ما بين 30 و40 كيلومتراً، كما يختلف الجانبان بشأن مصير القوات الكردية في المنطقة.