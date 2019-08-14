هزاع بن زايد: زيارة محمد بن زايد للسعودية نموذج لوحدة المسار والمصير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن حفاوة استقبال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعبير صادق عن العلاقات المتينة بين الإمارات والسعودية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد على «تويتر»: «تجسد زيارة الشيخ محمد بن زايد عمق العلاقات بين السعودية والإمارات، حيث حفاوة اللقاء بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تعبير صادق عن الأواصر المتينة التي تربط البلدين، والتي ستظل نموذجاً يقتدى به لوحدة المسار والمصير، علاقات تاريخية ترسخ الحاضر وتصنع المستقبل المشترك».