شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد استعداد العالم لـ «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة



نبضات «إكسبو 2020 دبي» تتسارع يوماً بعد يوم، ومع تسارعها يزداد استنفار العالم؛ استعداداً للمشاركة شيئاً فشيئاً، ليصبح الحدث العالمي المرتقب، حديث الساعة؛ بل حديث كل لحظة في كل مكان، فقبل أقل من 15 شهراً من الآن، تتسابق الدول والشركات - في مختلف أرجاء العالم -؛ للوصول إلى أعلى جاهزية ممكنة؛ للمشاركة في هذا الحدث الذي سيجمع أكبر عدد من المشاركين الدوليين على مدار تاريخه، ولسان حال كل جهة يردد: «إكسبو 2020 دبي.. تاريخ يصنع على عين العالم».

رصدت ”الخليج 365” استعدادات الكثير من الدول المشاركة في الحدث العالمي المرتقب، وقد تنوعت هذه الاستعدادات ما بين توقيع شراكات للأجنحة المشاركة، أو طرح مناقصات؛ لبناء وتصميم هذه الأجنحة، وصولاً إلى فتح المجال أمام الشركات على مختلف أحجامها؛ لتضع بصمتها من خلال المشاركة في أجنحة بلادها الخاصة، إلى جانب الاستعدادات والتحضيرات؛ للكشف عن ابتكارات جديدة أو ثقافات متنوعة خلال «إكسبو 2020 دبي»؛ لتقديمها لملايين الزوار المتوقعين خلال فترة انعقاده

ففي الصين في الجزء الشمالي الشرقي من قارة آسيا تتوالى الاستعدادات على قدم وساق، وقد أعلن الجناح الخاص بالصين توقيع عقدي شراكة مع كل من شركة «لينجلونج تاير» و«اوبل لايتنج» و«تينسينت القابضة»؛ لرعاية مشاركة الجناح الصيني في الحدث الدولي، وقد أكدت هذه الشركات، أهمية هذه الشراكة والتي تفتح لهما المجال للتواصل مع ملايين الزوار المتوقعين لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ما سيجعل منه فرصة كبيرة للترويج لمنتجاتهما بشكل كبير.

كما كانت اللجنة المنظمة لجناح الصين قد نظمت جولة ترويجية للحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي» في العاصمة بكين، وتواصلت خلاله مع الشركات الصينية المهتمة بالمشاركة، وقد أعلنت أيضاً عن استعداد الجناح لتنظيم معرض للباندا الصينية العملاقة خلال فعاليات إكسبو 2020.

من جهتها تواصل الولايات المتحدة الأمريكية استعداداتها للحدث العالمي؛إذ نظم مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي مؤخراً حفلاً في مقر وزارة الخارجية الأمريكية؛ للتعريف ب«إكسبو 2020 دبي»، وقد استضافت العديد من الشركات المهتمة بالمشاركة في هذه الفرصة الكبيرة.

كما أشار منظمو الجناح إلى توقيعه عقد شراكة رسمي مع شركة بيبسيكو لرعاية الجناح الأمريكي.

من جهته، أعلن جناح هولندا في «إكسبو 2020 دبي» عن طرح مناقصات؛ تتعلق بإدارة الجناح الهولندي في الحدث الدولي، بإضافة إلى مناقصة أخرى تتعلق برعاية «الضيافة» في الجناح؛ من خلال تقديم المأكولات والمشروبات وكل ما يتعلق في قطاع الضيافة أثناء فعاليات المعرض.

وقد دعا القائمون على الجناح الشركات الهولندية لاستغلال الفرصة وتقديم عروضها التي من الممكن أن تصل إلى ملايين الزوار إذا ما حصلت على فرصة الحضور في إكسبو 2020.



تصويت غيني وعراقي



وفي القارة السوداء طرح الجناح الخاص بدولة غينيا في «إكسبو 2020 دبي» تصويتاً على الجمهور الغيني يدعوهم إلى المشاركة في اختيار أطباق الطعام الغينية التي تمثل ثقافة البلاد؛ لعرضها أمام ملايين الزوار في الحدث العالمي الكبير، فيما دعا الجناح العراقي الجمهور للتصويت على اختيار التصميم الخاص بمشاركة العراق في «إكسبو 2020 دبي»؛ وذلك من خلال اختيار أحد ثلاثة أجنحة مرشحة



27 قطاعاً مستهدفاً من الهند



وبدورها أعلنت وزارة التجارة الهندية أنه تم تحديد ما يصل إلى 27 قطاعاً سيتم التركيز عليها أثناء المشاركة في إكسبو 2020 دبي؛ وذلك لإظهار قوة الهند فيها، من بينها قطاعات الفضاء والمستحضرات الصيدلانية والابتكار والشركات الناشئة، وتجري الاستعدادات على قدم وساق؛ لتقديم هذه القطاعات بأفضل صورة ممكنة، من خلال الجناح الهندي الذي سيكون جناحاً دائماً، وقد أشارت الوزارة إلى أنه يجري العمل أيضاً على جميع الصعد؛ لتحقيق أفضل استخدام ممكن للجناح خلال فعاليات الحدث الدولي.



استعدادات عُمان



نظمت وزارة التجارة والصناعة العًمانية مؤخراً ملتقى تعريفياً حول مشاركة السلطنة في معرض إكسبو 2020 دبي، تطرقت خلاله للاستعدادات والتحضيرات للمشاركة العُمانية في المعرض، وتم عرض مرئي عن المتطوعين الشباب للجناح العُماني، إضافة إلى حلقة عمل خاصة برواد ورائدات الأعمال؛ للتعرف إلى إمكانية تسجيل مؤسساتهم عبر البوابة الإلكترونية؛ لإمكانية إيجاد فرص الأعمال في المعرض، ويسعى الجناح العُماني إلى استقطاب مليون زائر خلال الحدث الدولي، ويعمل جاهداً؛ من خلال دراسات وتوصيات مستمرة؛ لتحقيق هذا الهدف.

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طلاب مدارس نيوزيلندا



كما كشف منظمو جناح نيوزيلندا في «إكسبو 2020 دبي» عن مشروع عالمي مدته 14 شهراً يركز على الاستدامة ويتضمن توجيهاً عالي الجودة للمبتكرين الشباب في نيوزيلندا، وقد تم اختيار 5 مجموعات من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 17 عاماً، من مختلف مدارس نيوزيلندا، وقد تضمن هذا المشروع ورش عمل مستمرة أسفرت عن اختيار عدد من الفائزين، الذين يعرضون ابتكاراتهم في الجناح النيوزيلندي.



اجتماعات في مالطا



بدورها طرحت مالطا المناقصة الخاصة بمفهوم وتصميم وبناء وتجهيز وصيانة وتشغيل الهيكل الداخلي لجناح مالطا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي سيتم تقسيمه إلى طابقين، وأعلن منظمو الجناح أن العمل جار من الآن استعداداً لبرنامج الأنشطة على مدار ستة أشهر من المعرض؛ من خلال استضافة الندوات والمحادثات وورش العمل، ويهدف الجناح إلى تنظيم عدد من الاجتماعات بين وفود رجال الأعمال من مختلف البلدان.



200 شركة ماليزية



كما تهدف ماليزيا إلى تأمين أكثر من 1000 عميل لشركاتها التجارية المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب تحقيق 20 اتفاقية شراكة خلال الحدث الذي سيستمر على مدار ستة أشهر، وقد أشار منظمو الجناح الماليزي إلى أنه يوجد أكثر من 200 مكان للشركات المحلية من القطاعين العام والخاص؛ لعرض منتجاتها وحلولها على العالم؛ من خلال معرض «إكسبو 2020 في دبي»، داعين الشركات إلى تقديم عروضها؛ للمشاركة في هذا الحدث العالمي.



فعاليات دولية



نظمت العديد من الدول الأخرى مثل إندونيسيا وكولومبيا والعديد من الدول الأوروبية، فعاليات ولقاءات مختلفة لتعريف الشركات المحلية فيها حول الفرص الكبيرة التي سيقدمها «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب ذلك يتواصل إعلان وتوقيع عقود مشاركة العديد من الدول في الحدث العالمي؛ إذ وقعت مؤخراً الأردن وكوستريكا عقد المشاركة، كما يتواصل الإعلان عن كشف تصاميم الأجنحة المشاركة، والتي وصلت حتى الآن إلى حوالي 34 دولة، 17 دولة منها بدأت فعلياً بعمليات الإنشاء الفعلي على الأرض..