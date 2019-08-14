نظام أساسي وهيكل تنظيمي جديدان لاتحاد الهوكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للهوكي خلال اجتماعه مؤخراً، النظام الأساسي الجديد للاتحاد الذي تم إعداده لمواكبة التغييرات التي طرأت على الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل الرياضي في الدولة، وكلف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة إسماعيل البنا رئيس الاتحاد، عتيق جمعة مدني النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للهوكي، الأمين العام للاتحاد، بموافاة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية بالنظام الأساسي الجديد ومتابعة كل الإجراءات الخاصة بالعمل بمقتضاه.

وكانت اللجنة التي شكلها مجلس إدارة الاتحاد لوضع النظام الأساسي برئاسة عتيق جمعة، تواصلت مع الاتحادين الدولي والآسيوي للهوكي واطلعت على لوائحهما متضمنة آخر التعديلات التي طرأت ومن ثم وضعت النظام الأساسي بما لا يتعارض مع اللوائح القارية والدولية.

من جهة أخرى، كلّف مجلس الإدارة الأمانة العامة بوضع تصور كامل لخطة نشاط ومسابقات الموسم الرياضي المقبل 2019 - 2020، على أن تعرض على المجلس في الاجتماع المقبل ليتم اعتمادها والعمل بها، ووجه المجلس بأن تتضمن الخطة آليات وأنشطة ومسابقات تسمح بفتح المجال بشكل أكبر لمشاركة لاعبي الفئات الأربع المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة إلى التركيز على لاعبي المراحل السنية، من أجل دعم المنتخبات الوطنية بلاعبين متميزين وإعدادهم بصورة جيدة لتمثيل الدولة في المحافل الخارجية للعبة بكافة مستوياتها.

وكلف المجلس الدكتورة هيا إبراهيم بن سيفان، عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية، بوضع تصوراتها للموسم الرياضي الجديد، مؤكداً على أن النشاط النسائي سيجد الدعم المناسب لتنفيذ برامج اللجنة وأنشطتها على الوجه الأمثل بما يحقق الأهداف المرجوة من النشاط النسائي في إتاحة الفرصة لبنات الإمارات لممارسة الرياضة والاستفادة من الفوائد الكثيرة التي تمنحها على الصعد الصحية والبدنية والمهارية وبما يسهم في بناء الشخصية بشكل سليم.