الكعبي لـ الخليج : زيادة أعضاء الهيئة الانتخابية في الفجيرة 254%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة



كشف اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الفجيرة عن زيادة كبيرة وملحوظة في أعداد أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة الفجيرة هذه الدورة بنسبة 254 بالمئة عن الدورة السابقة بقوام 39018 عضواً هذا العام، منوها بأن معطيات الزيادة في عدد أعضاء الهيئة والذي يعد تطوراً نوعياً وإيجابياً في العملية الانتخابية يشير إلى زيادة متوقعة في أعداد المرشحين لهذه الدورة خاصة العنصر النسائي بعد أن منحتهن القيادة الرشيدة نسبة 50 بالمئة من مقاعد المجلس، الأمر الذي يضاعف عمل لجنة إمارة الفجيرة ويضعها أمام تحد لإنجاز مهامها بالدقة والسهولة المطلوبة.

وأكد اللواء الكعبي في حديث خاص ل ”الخليج 365” إكمال لجنة إمارة الفجيرة كافة التجهيزات والتحضيرات لإدارة عملية استقبال طلبات مرشحي المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن التطلع إلى الترشح إلى مقاعد المجلس الوطني وحق أعضاء الهيئة الانتخابية في انتخاب المرشح واجب وطني انطلاقاً من النجاحات الكبيرة التي حققها المجلس خلال مسيرته عبر مناقشة القرارات والقوانين والتشريعات وإصدار التوصيات التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن، إضافة إلى وظيفة المجلس الرقابية من خلال طرح الموضوعات العامة للمناقشة ورفع التوصيات بشأنها للحكومة مع التأكيد على الدور الذي يقوم به أعضاء المجلس في عكس هموم وتطلعات المواطنين والعمل على تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيراً إلى تميز أعضاء المجلس في الدورات السابقة من خلال تلمسهم المستمر لهموم المواطنين ومتابعة قضايا المواطنين لطرحها تحت قبة المجلس.

وقال الكعبي: إن التجربة الانتخابية تواصل مسيرة نجاحها في دولة الإمارات، حيث إن هناك تطوراً مستمراً في جميع المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية، وأن التجربة هذا العام ستشهد الاستخدام الأمثل للتقنيات التي تسهل عملية الترشح والانتخاب، منوهاً بأن لجنة الإمارة فرغت من تحضيراتها لإنجاز مهامها الفنية والإدارية بعد تحديد مقرها واستلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها وتوفير استمارات العملية الانتخابية، والتنسيق مع البلديات لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين وعقد الندوات ولقاءات المرشحين مع أعضاء الهيئات الانتخابية.

وأكد أن اللجنة حددت مقرها في الطابق الثامن بمبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بعد أن تم تجهيز 5 منافذ خدمة في المقر مزودة بأحدث الأجهزة لاستقبال طلبات الترشيح في الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث تستمر عملية استقبال طلبات الترشح لمدة أسبوع من الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء بالمقر، إلى جانب توفير الكادر الفني والإداري بعد أن تم إخضاعه للتدريب والتأهيل الضروري لإنجاز متطلبات عمليات الترشح إلى جانب الانتهاء من اختبار كافة الأجهزة التقنية بمقر اللجنة ومراكز الاقتراع. وقال إن اللجنة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على استكمال التجهيزات الخاصة بالمراكز الانتخابية، بعد ان خصصت 3 مراكز لإجراء عملية الانتخاب لتسير عملية الانتخاب بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة التي شكلها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة تتألف من 5 أعضاء يمثلون الشرطة والديوان الأميري والبلدية واثنين من القطاع الأهلي سيشرفون بشكل متكامل على إدارة العملية الانتخابية في الإمارة.

وفيما يختص بالضوابط والتعليمات التنفيذية لضمان عمليات الترشيح والانتخاب وتنفيذ العملية بشكل سلس أوضح رئيس اللجنة أن الكادر الفني والإداري منوط به مراقبة ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالمرشح من ورود اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية وألا تقل سنه عن 25 عاماً وتمتعه بحسن السير والسلوك وإجادته للقراءة والكتابة والحضور بنفسه لإكمال متطلبات الترشيح أو عبر توكيل قانوني، فضلاً عن سير العملية الانتخابية طبقا للجدول الانتخابي الذي أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات بالدولة. وأكد رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني في الفجيرة أن عملية التصويت المبكر للناخبين في إمارة الفجيرة ستتم في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل حيث تعمل لجنة الإمارة وبالتنسيق والتعاون مع لجنة إدارة الانتخابات على اختيار المركز الذي يسهل الوصول إليه من جميع مدن ومناطق الإمارة للناخبين وغيرها من الأسباب التي تدفع للتحفيز على المشاركة في عملية التصويت المبكر.