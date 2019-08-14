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أمير مكة يعلق على حقيقة "الخلاف" بين السعودية والإمارات (فيديو)

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وقال الفيصل عند سؤاله من قبل أحد الإعلاميين حول حقيقة وجود خلاف بين والإمارات على خلفية ما يحدث في اليمن: "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".

وكانت قد أثارت أحداث عدن جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، وتحدثت بعض الجهات عن وجود "خلاف" بين أبوظبي والرياض وهو ما نفاه الجانبان.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، تحركا عسكريا قاده المجلس الانتقالي الجنوبي، قامت قواته على إثره بالسيطرة على المدينة بعد اشتباكات عسكرية مع قوات الرئاسة اليمنية في المدينة وحزب الإصلاح.

وأجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، زيارة إلى مدينة جدة السعودية، الاثنين، التقى خلالها بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير ، وقد ناقش الطرفان خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة اليمنية وعلى رأسها "أحداث عدن".

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