ليبيا.. قوات الوفاق تتسلم 12 جثمانا من قوات حفتر

طرابلس/ الخليج 365-

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الثلاثاء، تسلم 12 جثمانا، كانوا لدى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت صفحة "عملية بركان الغضب"، التابعة لقوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، "الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عصابة الكاني (اللواء التاسع ترهونة) التابعة لحفتر، تُسلم جثامين 12 من المفقودين تم التعرف على 4 منهم حتى الآن"، دون تفاصيل أكثر.

وأفادت قناة "ليبيا الأحرار"، عبر موقعها الإلكتروني، بـ"استلام الهلال الأحمر 12 جثمانا، لأشخاص كانوا أسرى لدى مسلحي الكانيات في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)".

ووفق المصدر ذاته، "ينخرط مسلحو الكانيات المنحدرين من ترهونة، مع حفتر في عدوانه الذي بدأه على طرابلس أبريل (نيسان) الماضي".

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وفي 29 يوليو/تموز الماضي، دعا رئيس البعثة الأممية بليبيا، غسان سلامة، خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى "إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى تبدأ في 10 أغسطس/آب، تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفاة القتلى".

وأعلنت حكومة الوفاق وحفتر الموافقة على الهدنة، غير أن قوات حكومة الوفاق، اتهمت حفتر، بخرقها عدة مرات خلال اليومين الماضيين.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح بحسب منظمة الصحة العاليمة.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة والوفاق وحفتر.





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