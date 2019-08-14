قدم: السد القطري يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

إبراهيم محمود/ الخليج 365

تأهل فريق السد القطري، الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتغلب السد على مواطنه وضيفه الدحيل بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة الإياب لثمن النهائي للبطولة، بعد التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب.

نجح السد في فرض سيطرته والتقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق أكرم حسن عفيف وعبد الكريم حسن الحاج في الدقيقتين 20 و35 من زمن اللقاء.

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في الشوط الثاني، قلص الدحيل الفارق بهدف عن طريق البرازيلي إيدميسلون جونيور في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

ولكن عاد السد ليضيف الهدف الثالث القاتل عن طريق أحمد ياسر محمدي لاعب الدحيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+6 من زمن اللقاء.

وشهد اللقاء طرد القطري صاحب الأصول الغانية محمد مونتاري لاعب الدحيل في الدقيقة 90+2 من زمن المباراة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.