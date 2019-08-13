شكرا لقرائتكم روسيا: خطوة واحدة أمام تشكيل لجنة الدستور السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 13 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 13 أغسطس 2019 / 17:37

أعلنت روسيا أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية أصبح على بعد خطوة واحدة، وأن التحضيرات لعقد القمة الثلاثية بين زعماء روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان وإيران حسن روحاني، جارية وستعقد الشهر المقبل.



وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي، نقلته وسائل اعلام روسية، اليوم الثلثاء، إنه "رغم أن العمل على وشك الانتهاء، لكن في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية".

وكان يتوقع الأعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية على هامش في محادثات "آستانة" التي جرت مطلع الشهر، لكن المشاركين في المحادثات اكتفوا بالتأكيد على استعدادهم لتسهيل عقد اللجنة في أقرب وقت ممكن، وسط توقعات بالإعلان عنها في القمة الثلاثية المقررة عقدها في إسطنبول في 11 الشهر المقبل بين زعماء تركيا وروسيا وإيران.

وأكد بيسكوف أن التحضيرات لعقد القمة الثلاثية جارية وستعقد في أيلول المقبل. وأشار إلى أنه لا يمكن التأكيد حول إمكانية وضع اللمسات الأخيرة للجنة الدستورية وإطلاقها خلال القمة الثلاثية.