شكرا لقرائتكم الروس «المضطهدون» سيحصلون بسهولة على الجنسية الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كييف - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 13 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 13 أغسطس 2019 / 19:28

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلثاء، مرسوماً يسهّل منح الروس «المضطهدين» في بلادهم الجنسية الأوكرانية.



ويأمر زيلينسكي في المرسوم بإعداد قانون «يبسّط عملية الحصول على الجنسية الأوكرانية، للمواطنين الروس الذين تعرّضوا لاضطهاد نتيجة آرائهم السياسية». ويُفترض به أيضاً أن «يحسّن» الإجراءات على صعيد حق اللجوء.

وكان زيلينسكي تعهد بعد انتخابه في نيسان (أبريل) الماضي، منح الروس الذين «يواجهون صعوبات» في بلادهم، الجنسية الأوكرانية.

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وقال ساخراً آنذاك: «نعلم ما يقدّمه جواز السفر الروسي: الحق في الاعتقال بسبب تظاهرة سلمية، والحق في عدم تنظيم انتخابات حرة».

واستقرّ عدد كبير من الصحافيين والناشطين المنتقدين الكرملين، في أوكرانيا منذ تحوّلها مؤيّدة للغرب عام 2014. وغادر آخرون روسيا إلى بلدان البلطيق.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهور مرسومَين يسّهلان منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، وللأوكرانيين الذين يحملون تصاريح إقامة في روسيا.