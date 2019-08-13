شكرا لقرائتكم الكرملين يبرّر قمع تظاهرات موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 13 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 13 أغسطس 2019 / 16:07

دافع الكرملين عن قمع تظاهرات تشهدها موسكو منذ تموز (يوليو) الماضي، تطالب بانتخابات حرة في العاصمة.



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وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لسنا موافقين مع الذين يصفون ما يحصل بأنه أزمة سياسية. نعتبر حزم قوات الأمن، الهادف إلى وضع حدّ للإخلال بالأمن العام، مبرراً".

ويحتشد آلاف الأشخاص أسبوعياً في موسكو، تلبية لدعوة من المعارضة، احتجاجاً على إقصاء مرشّحين معارضين عن الانتخابات المحلية في العاصمة، المقرّرة في أيلول (سبتمبر) المقبل.

واعتُقل مئات المحتجين، بينهم أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني، بعضهم بالقوة خلال التظاهرات التي لم تكن كلّها مرخّصة.

وجمعت التظاهرة الأخيرة الأحد الماضي، 60 ألف شخص في موسكو، في أضخم تجمّع للمعارضة.