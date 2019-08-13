معسكر مادورو يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في فنزويلا

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محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 13 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 13 أغسطس 2019 / 16:08

أعلنت الجمعية التأسيسية في فنزويلا، الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، أنها تعتزم الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، لتجديد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.



وقال رئيس الجمعية ديوسدادو كابيّو: "سأقترح تشكيل لجنة كي تقوّم، وفقاً للقانون والدستور والوضع السياسي في بلدنا، وبالتشاور مع كل المنظمات والشعب والشارع، متى هو الوقت الأنسب لتنظيم هذه الانتخابات". وقال رئيس الجمعية ديوسدادو كابيّو: "سأقترح تشكيل لجنة كي تقوّم، وفقاً للقانون والدستور والوضع السياسي في بلدنا، وبالتشاور مع كل المنظمات والشعب والشارع، متى هو الوقت الأنسب لتنظيم هذه الانتخابات". وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو اتهم الجمعية بأنها تريد حلّ البرلمان أو الدعوة الى انتخابات نيابية قبل موعدها المقرّر عام 2021.



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