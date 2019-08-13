دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الإدارة الأمريكية تؤجل فرضها ضريبة 10% على بعض المنتجات المستوردة من الصين

الإدارة الأمريكية تخفف من حدة التوتر مع الصين وتؤجل فرضها لضريبة 10% على بعض البضائع المستودرة حتى منتصف ديسمبر، وآبل المستفيدين

قامت الحكومة الأمريكية بتأجيل تطبيق خطتها الضريبة على العديد من البضائع الصينية المستوردة حتى ديسمبر القادم، حيث اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي قراراً بفرض ضريبة بنسبة 10% على جميع البضائع المستوردة من الصين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار !

هذا على غرار فرض ضريبة 25% على عدة واردات صينية في وقت سابق من العام؛ تعني في أغلبها يالسوق الإلكتروني وأشباه الموصلات والرقاقات المستخدمة في تصنيع الهواتف والحواسيب وغيرها.

ووضح بيان الحكومة على أن قائمة الضرائب ستحمل العديد من التحديثات على صعيد إستثناء بعض المنتجات، حيث سيأتي ذلك بناءً على عدة عوامل تشمل حماية الأمن القومي والجانب الصحي وإجراءات الأمان.

فيما ستشمل قائمة التأجيل حسب الحكومة كل من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة ووحدات الألعاب وشاشات الحواسيب وبعض الألعاب بالإضافة لمنتجات قايلة للإرتداء وملابس.

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فيما سيتم استئناف الرسوم الجمركية عليها في 15 ديسمبر المقبل، ليسود على إثر هذا القرار ارتياح كبير في أوساط العديد من الشركات الأمريكية؛ كانت على رأسها شركة آبل، حيث ارتفع سهما بنسبة 5.2% اليوم ليسجل أكبر صعود له منذ يوليو الماضي.

وذلك لكون مبيعات الآيفون تشكل ما نسبته 60% من مبيعات الشركة بالإضافة لكون الصين تشكل 20% من إيرادت آبل، وتعتبر اللاعب الأساسي في سلسلة مزوديها ومصنعي رقاقاتها.

المصدر

Bloomberg

التدوينة الإدارة الأمريكية تؤجل فرضها ضريبة الـ 10% على بعض المنتجات المستوردة من الصين ظهرت أولاً على عالم التقنية.