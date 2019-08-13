دبي - بواسطة محمد فارس Adobe Fresco: أحدث تطبيق من أدوبي للرسم والطلاء على أجهزة الآيباد © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت شركة أدوبي رسميًا عن أحدث تطبيقاتها والذي حمل إسم Adobe Fresco ، حيث هو موجّه حاليًا لحملة آجهزة الآيباد.

وقد أشارت الشركة، أن هذا التطبيق حاليًا في إصداره التجريبي، وسيتم إطلاقه نهاية العام للجميع وبشكل مجاني.

فيما يخص التعريف بتطبيق Fresco، فهو عبارة عن تطبيق جديد للفنانين والمصورين ورسامي الرسوم المتحركة ورسامي المخططات وأي شخص يرغب في اكتشاف متعة الرسم والتلوين.

ومعه ستتعرّف على الفرش الحيّة التي تظهر وتمتزج بلمسة واحدة. ومعه أيضًا ستتمكّن من رسم خطوطًا جذابة وواضحة باستخدام فرش فيكتور والفرش النقطية.

فضلًا عن آلاف الفرش الأخرى والتمتع بالوصول إلى الآلاف من الأدوات المفضلة من فوتوشوب.

باختصار يوفّر لك تطبيق Fresco أكبر مجموعة من الفُرش وأكثرها تطورًا في العالم بين يديك.

بدوره أيضًا، أشارت أدوبي أنها صممت Fresco ليناسب الأجهزة التي تعمل باللمس والقلم، وبهذا تتوفر لديك حرية الرسم والتلوين حيثما يحل الإلهام.

على أي حال، لعل أكثر ما ميّز هذا التطبيق هي الفُرش الحية “المباشرة” والتي تتسم بشكل ومظهر وطريقة عمل واقعية.

ناهيك عن استخدم ألوان الماء للتلوين حيث ستظهر وتمتزج بشكل فوري، فضلًا عن التمتع بتراكم كميات سميكة من اللون لتحقيق تأثير ثلاثي الأبعاد.

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كما ويعمل Fresco مع الفوتوشوب، وبهذا يمكنك نقل الملفات في الاتجاهين بسهولة وتصدير المشروعات بيسر بأحجام وتنسيقات مختلفة. بما في ذلك PDF وPSD وPNG، ونظرًا لأن التطبيق جزء من Creative Cloud، ستكون كل ملفاتك وفرشك وألوانك ومكتبات محتواك بين يديك وفي أي وقت. نهاية العام تشهد الإطلاق الكامل أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، سيتم إطلاق Adobe Fresco بنهاية هذا العام كتطبيق مجاني على آب ستور. وسيعمل التطبيق مع كلٍ من iPad Pros و 2019 iPad mini و iPad Air. على أن يتمتع مشتركو Creative Cloud بحق الوصول إلى مجموعة من الميزات المتميزة والتي لم يتم الإعلان عنها بعد. التسجيل للإصدار التجريبي لتطبيق Adobe Fresco. المصدر: Adobe

التدوينة Adobe Fresco: أحدث تطبيق من أدوبي للرسم على أجهزة الآيباد ظهرت أولاً على عالم التقنية.