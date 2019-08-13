قتلى وجرحى من مليشيات الحوثى بمواجهات مع الجيش اليمنى فى البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى مقتل وجرح عدد من مليشيات الحوثى الانقلابية فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وأوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواجهات اندلعت اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة، مسنودة بقوات العمالقة وبين المليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر.

وذكرت أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للمليشيات، تمكن رجال المقاومة مسنودة بالعمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، موضحة أنه تم دحر هجوم للمليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.

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