مصرع 13 شخصا بولاية "الجزيرة" واقليم دارفور بالسودان جراء السيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 13 شخصا مصرعهم بينهم 7 في ولاية الجزيرة (إلى الجنوب من الخرطوم)، و6 فى شمال ووسط إقليم دارفور (غرب السودان)، جراء السيول فى السودان.

وانهار منزل في الولاية فى حى "رفاعة" شرق ولاية الجزيرة، ما تسبب فى مقتل سيدتين وشاب وصبى وطفل، وإصابة صبى وطفلة، كما لقى 3 أشخاص مصرعهم فى مناطق متفرقة فى الولاية.

ووجه اللواء الركن أحمد حنان صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بتسخير كافة إمكانيات الولاية لمجابهة السيول والأمطار، متعهدا بمعالجة مشكلة الكهرباء في الولاية.

وفي دارفور، انهارت عدة منازل جراء الأمطار والسيول الغزيرة، ما تسبب في وفاة 6 آخرين.

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