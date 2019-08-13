وزير خارجية إسرائيل يهنئ نظيره البحريني بمناسبة عيد الأضحى

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وكتب كاتس في تغريدة على تويتر، باللغة العربية: "صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف: "أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

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وفي تموز/ يوليو الماضي التقى كاتس التقى بآل خليفة على هامش مشاركتهما في مؤتمر عقد بواشنطن.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

ورغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات وقطر.

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