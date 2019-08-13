بولندا: مستعدون للانضمام إلى التحالف الدولي لحماية خليج هرمز

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أكد وزير الخارجية البولندي استعداد بلاده للانضمام الي التحالف الذي تسعي الولايات المتحدة الأمريكية لإنشائه بدعوي ضمان حرية الملاحة في خليج هرمز.

وقال الوزير البولندي في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك "نحن نجري حاليا مشاورات مع واشنطن في هذا الصدد ونعتقد أنه من الضروري العمل على ضمان حرية الملاحة في هذا المضيق".

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وظهرت فكرة تشكيل تحالف أمني عسكري لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب في 9 يوليو/تموز 2019، لأول مرة على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد بعد سلسلة من الهجمات على 6 ناقلات نفط وإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة استطلاع أمريكية قرب مضيق هرمز.

وحتى الآن تواصل تواصلت واشنطن مع مسؤولين من 62 دولة لمناقشة إمكانية تشكيل تحالف عسكري أمني لتأمين حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر، فيما عرضت إيران توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

ووفق الخطة الأمريكية، تتولى واشنطن قيادة عمليات المراقبة البحرية واسعة النطاق والاستطلاع مع توفير سفن حربية لمهمات القيادة والسيطرة، بينما تتولى الدول الشريكة في التحالف مهمة مرافقة السفن التجارية وناقلات النفط التي ترفع أعلام تلك الدول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.